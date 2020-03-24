Установлено, что между выезжавшим со дворовой территории на улице Фабрициуса водителем и потерпевшей произошел словесный конфликт...

Участковые уполномоченные полиции Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы задержали 58-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.В полицию поступила телефонограмма о том, что в одну из больниц города Москвы поступила 40-летняя женщина.В ходе проверочных мероприятий полицейскими установлено, что между выезжавшим со дворовой территории на улице Фабрициуса водителем и потерпевшей произошел словесный конфликт, в результате которого водитель автомобиля совершил наезд на женщину.Следствием Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56