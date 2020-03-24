Жители Нижнекамска в Татарстане нашли у дороги, ведущей вдоль лесного массива, человеческую голову в пакете, следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Жители Нижнекамска в Татарстане нашли у дороги, ведущей вдоль лесного массива, человеческую голову в пакете, следователи возбудили уголовное дело об убийстве.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировало следственное управление СКР по республике.Отмечается, что страшная находка была обнаружена утром 23 марта в 20 метрах от дороги, ведущей к поселку Красный Ключ.Уточняется, что голова с колото-резанными ранами принадлежит неизвестному мужчине.В настоящее время правоохранительные органы Татарстана проводят необходимые оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на установление личности погибшего и поиск его убийц.