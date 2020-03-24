Им грозит до 20 лет лишения свободы

В Вязниковском районе полицейские задержали трёх лиц цыганской народности, подозреваемых в сбыте наркотиков во Владимирской и Московской областях, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Ими оказались жители Псковской области в возрасте от 31 до 41 года. Полицейские, досматривая их автомобиль, обнаружили там кристаллообразное вещество белого цвета. Экспертиза показала, что это 297,81 грамма метадона.В отношении задержанных возбудили уголовные дела за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Им грозит до 20 лет лишения свободы.