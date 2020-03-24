Им грозит до 20 лет лишения свободы
В Вязниковском районе полицейские задержали трёх лиц цыганской народности, подозреваемых в сбыте наркотиков во Владимирской и Московской областях, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.
Ими оказались жители Псковской области в возрасте от 31 до 41 года. Полицейские, досматривая их автомобиль, обнаружили там кристаллообразное вещество белого цвета. Экспертиза показала, что это 297,81 грамма метадона.
В отношении задержанных возбудили уголовные дела за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Им грозит до 20 лет лишения свободы.