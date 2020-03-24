Власти Японии признали возможность переноса сроков летней Олимпиады из-за коронавируса. Такое заявление сделал премьер страны Синдзо Абэ. Тем временем, несколько стран уже объявили, что в любом случае не будут отправлять в Токио свои сборные.

Власти Японии признали возможность переноса сроков летней Олимпиады из-за коронавируса. Такое заявление сделал премьер страны Синдзо Абэ. Тем временем, несколько стран уже объявили, что в любом случае не будут отправлять в Токио свои сборные.До открытия Олимпийских игр в Токио остается 122 дня. Людей, которые верят табло на площади центрального столичного вокзала, с каждым днем становится все меньше.До сегодняшнего дня среди них был и премьер-министр Синдзо Абэ, но теперь даже он признает, что в условиях коронавирусной пандемии обратный отсчет, скорее всего, придется перезапускать.Его заявление сегодня — сигнал, что правительство морально готово к самому нежелательному сценарию."Я бы хотел провести Олимпийские игры как доказательство того, что мир победил вирус, угрожавший международному сообществу. Но если у нас возникнут трудности, то мы должны в первую очередь подумать о здоровье спортсменов и принять решение о переносе мероприятия", — сообщил Синдзо Абэ.Решение — проводить или не проводить, Токио целиком отдает на откуп Международному олимпийскому комитету. Томас Бах взял тайм-аут на четыре недели, но иллюзий, похоже, уже никто не питает, вопрос — в сроках."Будет ли она отложена на один месяц, три или пять — все это требует тщательного анализа. Не ясно, будут ли к тому времени открыты все олимпийские объекты, сможем ли мы продлить на них аренду. Не помешает ли это проведению других спортивных мероприятий? – говорит Иосиро Мори, президент оргкомитета Токио-2020.От участия в Играх, если их будут проводить по плану, уже отказались Канада и Австралия. Другим странам, как Италии, например, сейчас очевидно вообще не до Олимпиады. Прежде в истории олимпийского движения игры отменяли только из-за войн – в Первую и Вторую мировую.Борьбе с коронавирусом многими де-факто приравнена к войне.В адрес Томаса Баха уже высказывалась критика, когда ранее в марте он заявил о том, что Игры в Токио должны пройти в срок. Но и теперь глава МОК, похоже, не готов примирится с этой мыслью: "Нельзя просто так перенести Олимпиаду, как футбольный матч, который должен пройти в ближайшую субботу. Это очень сложный процесс, к которому нужно подходить с вескими основаниями. Мы отслеживаем все возможности 24 часа и 7 дней в неделю".У Японии дела обстоят лучше, чем у многих других стран. Статистика заражений здесь хоть и растет, но, как говорит Абэ, "не взрывными темпами".За два месяца — порядка 1800 случаев, включая заболевших на лайнере Diamond Princess, умерших — около 50. Здесь действует режим самоограничений и запрет на массовые мероприятия, в остальном — никаких специальных мер.Впрочем гадать, удастся ли Японии продолжать в том же духе и выйти из пандемии сравнительно малыми потерями, все равно, что сейчас пытаться предсказывать сроки Токийской олимпиады-2020.