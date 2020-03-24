24.03.2020

2020-03-24 15:20:14

Ветеран из Александрова поделился воспоминаниями о войне и секретом долголетия

В бою смел и дерзок: так в архивных документах писали про Михаила Ивановича Шубина. Сейчас он живет в поселке Балакирево Александровского района и недавно отметил солидную дату.

Михаилу Ивановичу Шубину - 95 лет. Он не видит ничего, но помнит всех командиров полка, всех членов экипажа. Об ужасах войны Михаил Иванович рассказывать не любит. Хотя в боях потерял три танка, обо всём вспоминает с улыбкой, даже о ранениях.

Михаил Шубин, ветеран Великой Отечественной войны: «Пролет меж катками... К нам осколки и попали. Обоим с Ванькой досталось, мелкими осколками».

В 42 году Михаила Шубина призвали в Горький, в танковое училище - ему не было и восемнадцати лет. Учился на радиста-пулеметчика на танке МК-3 - Валентайн, на котором позже и воевал. В 43 году бил немцев на Орловско-Курской дуге, там же его ранили в голову. Еще одно ранение получил на Украинском фронте - танк разбомбил снаряд, осколок попал в глаз.

Его сын - Василий Шубин - тоже военный, пограничник. Служил на боевой заставе, в Казахстане. Получил медаль за воинскую доблесть. Но отец для него - пример не только в военном деле.

Василий Шубин, сын Михаила Шубина: «Он очень хороший человек. Добрый, порядочный… Нормальная всегда жизнь была. Отец очень хорошо работал, много. Мы были обеспечены всем».

После войны домой получилось вернуться не сразу. Михаила отправили в в Австрию, где он был водителем-механиком танка СУ-100. Лишь в 47-ом вернулся домой, больше полувека работал на производстве и получил медаль «за трудовое отличие». С будущей женой познакомился в ЗАГСе - она там работала. Василий Шубин вспоминает жизнь в поселке Саввинский в Архангельской области.

Василий Шубин, сын Михаила Шубина: «Вот захудаленький поселочек у нас был. Здесь огород, дровишки рядом. Это, сараечка. Бегают соседские ребятишки тут, рядом.. Это я фотографировал, тоже, наверное, еще маленький был».

День Победы Михаил Иванович встретил в Польше, в городе Легниц. Здесь в то время был запасной учебно-танковый полк. Только вспоминает: стрельба и крики с раннего утра. Подумал: подобрались немцы.

Михаил Шубин, ветеран Великой Отечественной войны: «А тут, когда вышел к ребятам, меня подхватили, на руки и подкидывают... Чего такое случилось? Всё, говорят, война кончилась».

Боевой танк Михаила Шубина отразил девять атак противника и несколько раз переходил в контратаки. О них напоминают ордена - Отечественной войны, Славы, Красной звезды. Но главная награда - четверо детей, семеро внуков и восемь правнуков. Михаил Иванович делится секретом долголетия.

Михаил Шубин, ветеран Великой Отечественной войны: «Хорошо учиться, хорошо работать. И иметь семью. Как говорят - не быть болтуном... - Любить Родину? - Любить семью, любить жену».

Зрение Михаил Иванович Шубин потерял из-за катаракты больше десяти лет назад. Но сохранил ясный ум, память и веру в людей.

Анастасия Сахарова, Александр Чунаев

«Вести-Владимир»