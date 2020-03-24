Нарушителям также может грозить до 5 лет лишения свободы

Жителей Владимирской области, недавно вернувшихся из-за границы, но отказавшихся от обязательного двухнедельного карантина, подвергнут штрафу в размере 1000 рублей. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Владимирской области.Такие правила прописаны в постановлении главного государственного санитарного врача РФ «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения COVID-19». Там также указано, что нарушителям может грозить до 5 лет лишения свободы.Случаи заражения вирусной инфекцией уже выявлены во всех соседних регионах: Ярославской, Ивановской, Московской и Нижегородской областях, однако до нас болезнь пока не дошла.При этом под наблюдением медиков находятся 4730 человек, вернувшиеся из-за границы в последние две недели.