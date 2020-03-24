Его идея заключается в создании коллажей из архивных фотографий ветеранов войны и стилизованных фотокадров их потомков.
О начале фотопроекта «Взгляд Победы» объявили управление по физической культуре, спорту и молодежной политике Владимира и движение «Доброштаб», сообщила пресс-служба мэрии.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить:
- архивные фотографии родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне;
- историю возникновения фотографии;
- информационную справку о ветеране;
- фотографии членов семьи (портретные, селфи) в настоящее время;
- необходимо быть того же пола, что и человек на архивном снимке времен Великой Отечественной войны.
И тогда организаторы помогут участникам фотоконкурса воссоздать костюм (образ), который изображен на архивном фотоснимке ветерана Великой Отечественной войны.
С 13 апреля лучшие конкурсные работы можно будет увидеть на рекламных конструкциях города, а также на фотовыставке в рамках мероприятия «За день до Победы», которое состоится 8 мая на Никитском бульваре.
До 27 марта материалы для фотопроекта нужно прислать по почте и/или доставить лично в печатном и электронном виде по адресу: 600017, г. Владимир, ул. Строителей, д.6, каб.26 (управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Владимира), либо направить по электронной почте: [email protected]
(c пометкой «Взгляд Победы»).