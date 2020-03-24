Те побежали за ним и сняли на видео, которое затем выложили ВКонтакте

В прошедшие выходные во Владимире на береку Клязьмы, что рядом с Южной объездной, дикий кабан выбежал из леса и стал кидаться на рыбаков. Те побежали за ним и сняли на .Коллеги из «Владимирских Ведомостей» поинтересовались у Государственной инспекции по охране и использованию животного мира Владимирской области, что послужило причиной такого поведения кабана. Там выдали предположение, что его долгое время могли держать в вольере, ведь кабан, выросший в дикой природе, на люди не выходит.