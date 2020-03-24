24.03.2020

2020-03-24 11:50:03

Во владимирские автобусы запретили вход зараженным

На дверях появились самодельные таблички соответствующего содержания.

Фотографии дверей автобуса №21 с надписью "Коронавирусу вход запрещен" появились одном из пабликов ВК. "Современные проблемы - требуют современных решений", - иронизируют комментаторы публикации.