24.03.2020

2020-03-24 05:25:03

Во владимирских колониях и СИЗО ограничили посещение заключенных

В целях предупреждения распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации главный государственный санитарный врач ФСИН России вынес постановление «О введении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, направленных на недопущение возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В соответствии c данным постановлением с 16 марта и до особого указания в учреждениях территориальных органов ФСИН России и следственных изоляторах приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий. Об их отмене будет сообщено дополнительно, в том числе на официальном сайте УФСИН России по Владимирской области.

Ограничительные мероприятия введены во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы во Владимирской области.