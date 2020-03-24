Военные комиссариаты Бурятии оцифровали документы порядка 118 тысяч участников ВОВ. Все материалы войдут в мультимедийную галерею Дорога Памяти. К проекту Минобороны активно подключились военкоматы и в отдаленных районах республики.

Военные комиссариаты Бурятии оцифровали документы порядка 118 тысяч участников ВОВ. Все материалы войдут в мультимедийную галерею "Дорога Памяти". К проекту Минобороны активно подключились военкоматы и в отдаленных районах республики.Анна Милитюкова принесла на оцифровку фотографию своего дедушки, Героя войны. Прокопий Пономарев ушел на фронт в сентябре 41-го в артиллерийский полк. Первый бой принял у стен Москвы, затем была Курская дуга. Получил тяжелые ранения. А после Победы, старшина Пономарев отправился не домой, а воевать с милитаристской Японией.В годы войны из Курумкана ушли на фронт 1767 человек, сообщает ГТРК "Бурятия". В настоящее время в районе создали агитационные группы, которые ежедневно ходят по дворам и рассказывают сельчанам об уникальном проекте "Дорога Памяти". Особое внимание — ветеранам войны и труженикам тыла, которых остались единицы. Им помогают юнармейцы. Они загружают фото из личного архива, наградные листы, письма с фронта, а также с большим интересом слушают истории о подвигах.В селе Курумкан в общую базу было загружено более 2 тысяч архивных документов и фотографий участников фронтовых событий. Эти материалы войдут в галерею "Дорога Памяти", которая находится на территории Главного храма Вооруженных Сил России к 75-летию Великой Победы.