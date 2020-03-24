Хоккейный сезон в ведущих лигах мира заморожен из-за пандемии коронавируса, но жизнь и в заокеанской НХЛ, и в отечественной КХЛ идет своим чередом. Одной из важнейших тем были и остаются переходы игроков. И вот голкипера московского ЦСКА Илью Сорокина сватают в клуб из США.

Хоккейный сезон в ведущих лигах мира заморожен из-за пандемии коронавируса, но жизнь и в заокеанской НХЛ, и в отечественной КХЛ идет своим чередом. Одной из важнейших тем были и остаются переходы игроков. И вот голкипера московского ЦСКА Илью Сорокина сватают в клуб из США.О том, что вратарь армейцев в будущем сезоне, сроки проведения которого пока неизвестны, может перебраться в команду Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Айлендерс" заявил генеральный менеджер "островитян" Лу Ламорелло. Напомним, что именно его клуб задрафтовал Сорокина в 2014 году."Все идет к тому, что Сорокин будет здесь в следующем сезоне", — цитирует Ламорелло издание Allhockey.Ru. Формально контракт голкипера с ЦСКА истекает 30 апреля 2020 года, так что после этого срока он может вести переговоры с заинтересованными сторонами. Но неясна позиция столичной команды, которая, возможно, предложит игроку продление соглашения.