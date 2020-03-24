Поддержать всех, кто на карантине или самоизоляции, решил спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев. Он передал им музыкальный самодеятельный привет из дома, вооружившись ложками и металлическими предметами.

Поддержать всех, кто на карантине или самоизоляции, решил спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев. Он передал им музыкальный самодеятельный привет из дома, вооружившись ложками и металлическими предметами.Губерниев признался, что с детства фанат группы "Лицей" и Анастасии Макаревич. А то, что вышло, можно посмотреть на его страничке в Instagram. Это весна и лучший барабанщик, который требует отменить домашний арест. Дмитрий желает всем здоровья!"Мы еще выступим этой весной!" – уверен музыкант-самоучка.Ранее сидеть дома из-за пандемии коронавируса COVID-19 призвали Арнольд Шварценеггер и Робби Уильям. Британский певец в онлайн-трансляции спел песню, назвав свое выступление "корона-караоке".Акции в поддержку тех, кто остался дома, устроили и российские артисты. Одни читают сказки подписчикам в Instagram, другие участвуют во флешмобе #МойДоДырЧеллендж.Театр "Современник" запустил антивирусный проект "Доктор Чехов". В нем веселые рассказы писателя и врача читает, например, Сергей Гармаш.Большую программу зрителям предлагают и российские музеи. Посетить их и послушать концерты можно даже не выходя из дома.