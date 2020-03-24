Компания Деметра-Холдинг (входит в ВТБ) приобрела 50% акций компании Taman Grain Terminal Holdings Limited, владеющей 100% зернового терминального комплекса Тамань - глубоководного терминала по перевалке зерна.

Компания "Деметра-Холдинг" (входит в ВТБ) приобрела 50% акций компании Taman Grain Terminal Holdings Limited, владеющей 100% зернового терминального комплекса "Тамань" — глубоководного терминала по перевалке зерна."Деметра-Холдинг" купил долю у украинского сельскохозяйственного холдинга Kernel Holdings S. A., сообщает ВТБ. Партнером ВТБ в терминале остается компания Glencore Agriculture (50% через компанию Renaisco B. V.).Сделка соответствует всем требованиям российского и иностранного законодательства.Для совершения сделки понадобилось разрешение российского правительства, поскольку украинская Kernel находится под санкциями России.Пропускная способность терминала в Тамани составляет 4 миллиона тонн зерна в год.