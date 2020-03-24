24.03.2020

2020-03-24 12:35:16

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (10(9707) от 24 марта 2020 года).

СЛОВО — ПОЛИЦИИ

Начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег БАРАНОВ представил отчёт о результатах работы столичной полиции в 2019 году депутатам Московской городской Думы. Читайте на странице 2.



НА ЗАЩИТЕ ЭКОНОМИКИ

В УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве прошло торжественное мероприятие, посвящённое 83­летию со дня образования подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Читайте на странице 2.



ОЦЕНИТЬ ВЛОЖЕНИЯ ДУШИ

В подмосковном Конгрессно-выставочном центре «Патриот» состоялся межрегиональный форум «Московская область — территория развития детского отдыха» 2020. Продолжение на странице 2.



ПАТРУЛЬ ПРИЕЗЖАЕТ ПЕРВЫМ

Новое здание ОМВД России по району Хорошёво-Мнёвники было открыто в феврале 2019 года. В тёмно-красном творении архитекторов и строителей многое представляется необычным — встроенный гараж, спортивный зал с тренажёрами, актовый зал, тир для стрельб. Читайте на странице 3.



ЧУТКИЙ СОН КАК ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ

Необычное дело находится в производстве следователя СО ОМВД России по району Фили-Давыдково младшего лейтенанта юстиции Романа Дудошкина. Подробности читайте на странице 3.



ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ, ТОЧНО И В СРОК

Подполковник внутренней службы Елена МИГУНОВА возглавляет отдел кадров УВД по ЮЗАО с января 2020 года. На кадровой службе вот уже 17 лет. Она — профессионал высокой пробы и о своей работе, проблемах и задачах рассказывает живо и увлечённо. Читайте на странице 4.



ПАМЯТИ АРТИСТА

16 марта 2020 года на фасаде здания Российской академии музыки имени Гнесиных появилась мемориальная доска в память Иосифа Давыдовича Кобзона. Читайте на странице 4.



ПОЛК ПОКАЗАЛ КАДРЫ

Впервые в конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» приняли участие сотрудники инспекторского состава кадровых подразделений территориальных органов ГУ МВД России по г. Москве, отвечающих за комплектование и прохождение службы. Продолжение на странице 5.



ДЕВИЗ ОСТАЁТСЯ ПРЕЖНИМ: ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

Лакомой добычей для столичных плутов всех мастей всегда оставались те, кто в силу преклонного возраста или состояния здоровья не может адекватно оценить степень опасности, какую представляют злоумышленники. Читайте на странице 5.



ПОМОЖЕТ ПРОФСОЮЗ!

Председатель Первичной профсоюзной организации ГУ МВД России по г. Москве Елена КОЛЕСНИКОВА: «Сейчас главными задачами для нас считаю развитие и укрепление социального партнёрства, увеличение численности профсоюза, работу с молодёжью». Читайте на странице 7.





ЦЕЛЬ — ЗАЩИТА ПРАВ!

22—28 июля 1918 года состоялся Всероссийский съезд профессиональных союзов служащих, на котором было учреждено Всероссийское объединение профсоюзов служащих. Продолжение на странице 7.



О САМОМ ГЛАВНОМ

Часто мы слышим вопросы: что такое профсоюз, зачем он нам нужен? Расскажем о структуре организации, о задачах, которые перед ней стоят, чтобы одни восполнили пробелы в своих знаниях, а другие, возможно, приняли бы для себя решение о вступлении в организацию. Читайте на странице 8.



ПРОФСОЮЗ НОВОЙ МОСКВЫ

В марте исполняется три года с момента создания профсоюзной организации № 42 УВД по ТиНАО столичного главка. Читайте на странице 9.



ПРИЯТНО ДАРИТЬ РАДОСТЬ

Начальник приёмной ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Ольга ИВАНОВА помимо выполнения служебных обязанностей ведёт активную общественную работу, являясь председателем профсоюзной организации Управления делопроизводства и режима. Продолжение на странице 9.



НАСТРАИВАЕМ ЛЮДЕЙ НА ПОЗИТИВ

Председатель профсоюзной организации Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) Рем СТРАХОВ рассказал о деятельности возглавляемого им коллектива. Читайте на странице 9.



НА ОТДЫХ — ВМЕСТЕ!

Одним из направлений деятельности Профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации ГУ МВД России по г. Москве является культурно-массовая работа по организации мероприятий в структурных подразделениях, празднованию профессиональных и юбилейных дат, проведению экскурсий. Читайте на странице 10.



ДЯДЯ БУДЕТ ДОВОЛЕН

Иной раз в уме возникает единственное: такого не может быть! Вроде бы перевелись слишком наивные, безгранично доверчивые люди. Вроде бы сегодня невозможен такой жульнический беспредел. А тут на тебе, современная действительность подбрасывает новую запредельную историю о неком брачном аферисте. Читайте на странице 11.



ТЕАТР ОДНОГО АКТЁРА

Артистический талант одного из жителей района Ростокино города Москвы оценили по-достоинству. Только не в театральной студии, а в отделении полиции, куда тот попал по подозрению в мошенничестве. Читайте на странице 11.



МАСТЕР АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ДУЭЛЕЙ

Полный кавалер ордена Славы младший лейтенант милиции Владимир Андреевич Ткаченко недолго — всего три года и один месяц — находился в рядах московских правоохранителей. Тем не менее в дни подготовки к 75­летию Победы в Великой Отечественной войне мы обязаны вспомнить подвиги этого воина, в тяжелейших боях заслужившего высокое звание «мастер артиллерийских дуэлей». Читайте на странице 12.



ПО МИННОМУ ПОЛЮ...

Ветеран органов внутренних дел, участник Великой Отечественной войны Алексей Каштанов родился 30 января 1925 года в Липецкой области. В возрасте 5 лет вместе с семьёй переехал в Москву. Известие о начале войны застало его во время учёбы в школе. Подробности читайте на страницах 12.



ДОРОГА В КОСМИЧЕСКИЕ ДАЛИ

Космонавтика как наука, а затем и как практическая отрасль, сформировалась в середине XX века. Но этому предшествовала увлекательная история рождения и развития идеи полёта в космос, начало которой положила фантазия, и только затем появились первые теоретические работы и эксперименты. Читайте на странице 13.



НАША НАГРАДА — БЛЕСК В ГЛАЗАХ ЗРИТЕЛЕЙ

В преддверии Дня работника культуры руководитель Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий РЫБАЛЬЧЕНКО рассказал корреспонденту «Петровки, 38» о деятельности вверенного ему подразделения. Читайте на странице 14.



БЕСЦЕННЫЙ КЛАД

Библиотека Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве была создана в середине 1930-х годов как библиотека политического отдела Управления рабоче-крестьянской милиции. В то время она называлась Центральной библиотекой ГУВД. Продолжение на страницах 14.



БЫТЬ ЖЁСТКИМ, НО ДЕЛАТЬ ДОБРО

Московский обер-полицмейстер Лев Михайлович Цынский мог бы вполне претендовать на рекорд нахождения в этой должности: как-никак двенадцать лет! С 1833 по 1845 год. Эпоха Пушкина, Лермонтова, Чаадаева, Белинского и Герцена. Читайте на странице 15.



«Я помню. Я горжусь. Служу России!»

В год 75­летия Победы в Великой Отечественной войне Министерство внутренних дел Российской Федерации проведёт Всероссийскую онлайн­акцию «Я помню. Я горжусь. Служу России!». Читайте на странице 16.



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