Власти Японии и организационный комитет летних Олимпийских игр, которые в июле-августе должны пройти в Токио, пока не рассматривают вариант отмены соревнований из-за пандемии коронавируса. Однако, реакция многих других стран заставила страну задуматься о переносе Игр-2020.

Власти Японии и организационный комитет летних Олимпийских игр, которые в июле-августе должны пройти в Токио, пока не рассматривают вариант отмены соревнований из-за пандемии коронавируса. Однако, реакция многих других стран заставила страну задуматься о переносе Игр-2020.Премьер-министр Страны Восходящего солнца Синдзо Абэ выразил сомнение в возможности проведения Олимпиады в установленные заранее сроки, цитирует чиновника агентство Kyodo. По его мнению, в сложившихся обстоятельствах в связи с коронавирусом следует задуматься над переносом Игр-2020."Вариант полной отмены [Олимпийских игр] не рассматривается, — цитирует РИА Новости исполнительного директора японского оргкомитета Олимпиады-2020 Тосиро Муто. — Никаких решений еще не принято, сценарии возможного развития событий будут обсуждаться".Руководитель японского организационного комитета Есиро Мори подтвердил, что предстоит "обсуждение различных сценариев развития, одним из которых является возможный перенос Игр".Напомним, что совсем недавно Япония не хотела и слышать о переносе Олимпиады, будучи готовой провести старты без зрителей. Против подобного развития событий возражало руководство Международного Олимпийского комитета, для которого участие зрителей является обязательным.Впрочем, в последнее время инициативу на себя взяли национальные олимпийские комитеты, ряд которых из числа ведущих спортивных держав мира (США, Франция, Канада, Бразилия, Австралия и др.) сообщили, что не собираются посылать своих атлетов в Японию в ранее утвержденные сроки проведения Игр из-за пандемии коронавируса.