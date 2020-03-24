Жители еще пяти государств заразились коронавирусом за последние сутки. Инфекция проникла в Сомали, Либерию, Танзанию, Бенин и даже Гренландию, сообщает Тем временем общее число ..

Жители еще пяти государств заразились коронавирусом за последние сутки. Инфекция проникла в Сомали, Либерию, Танзанию, Бенин и даже Гренландию, сообщаетТем временем общее число зараженных в мире превысило 380 тысяч человек. Около 100 тысяч выздоровели, однако свыше 16 тысяч людей скончались. Наиболее масштабные вспышки эпидемии произошли в Иране, Южной Корее, Италии, Франции, Испании и Германии.18 Мар 2020 в 5:16 PDT