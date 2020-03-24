Сотни пассажиров столичных аэропортов почти неделю вынуждены жить в зоне вылета. Это граждане Таджикистана и Узбекистана, которые приезжали в Москву на заработки и теперь не могут вернуться на родину. Авиасообщение между странами прекращено. Посольства обещают организовать людям чартерные рейсы, но эвакуация затягивается.

Сотни пассажиров столичных аэропортов почти неделю вынуждены жить в зоне вылета. Это граждане Таджикистана и Узбекистана, которые приезжали в Москву на заработки и теперь не могут вернуться на родину. Авиасообщение между странами прекращено из-за коронавируса COVID-19. Посольства обещают организовать людям чартерные рейсы, но эвакуация затягивается.Их не расселяют по отелям, не организуют горячее питание, даже деньги за билеты не возвращают. Три сотни граждан Таджикистана и Узбекистана почти неделю живут в аэропорту Внуково.- Вот, сегодня 4-й день, хлебушек кушаем.В зоне вылета в аэропорту Внуково из тележек сделали стеллажи для вещей. Ими огорожена своеобразная зона. Люди не могут дождаться вылета на родину уже несколько дней. Спать приходится на полу на тонких ковриках.С 18 марта Россия закрыла границы для иностранцев. Регулярные рейсы отменили. Те, кто был здесь на заработках, поспешили вернуться, но вышло это не у всех. Такая картина сейчас в Домодедове, Жуковском и Внукове. Наши авиакомпании в Душанбе и Ташкент больше не летают.- "ЮТэйр" говорит: в течение двух месяцев мы вернем деньги. Мы же не сможем ждать два месяца здесь — в аэропорту жить невозможно!Вывозить пассажиров на родину должны авиакомпании их стран чартерными рейсами. Но самолетов на всех не хватает.- Пока мест, говорят, не хватает. Людей много, из разных городов, разных республик возят.Билеты взлетели в цене в несколько раз. Началась неразбериха. Непонятно, кто должен лететь в первую очередь.- Кого-то посадили вместо меня, взяли деньги, потому что, ребята говорят, что они говорили — 28 тысяч. То есть, продают билеты, а у кого есть билеты, того не сажают. И я с дочкой тут мотыляюсь!Еду привозят волонтеры — воду и лепешки. Чтобы было, на чем спать, застрявшим дали коврики. Пока это вся помощь.- Все на нас смотрят, и нам как бы и стыдно, и некрасиво. Мы позвонили в посольство, нам сказали: подождите, в течение нескольких дней предоставят нам чартерный рейс и нас отправят домой, в нашу страну.Но сколько времени уйдет на то, чтобы вывезти всех желающих, пока не известно.