По фактам имущественных преступлений возбуждены уголовные дела.

Следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней местно жительницы по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В отдел полиции с заявлением о краже денежных средств обратился житель Судогодского района. В ходе проверки, проведенной полицейскими, выяснилось, что к хищению причастна знакомая потерпевшего, у которой накануне мужчина был в гостях. Воспользовавшись тем, что за ее действиями никто не наблюдает, женщина похитила из кошелька потерпевшего деньги в сумме 8 тысяч рублей.Свою вину подозреваемая полностью признала. Денежные средства она успела потратить на собственные нужды.Аналогичное преступление совершено в Гороховецком районе. В дежурную часть отделения МВД России по Гороховецкому обратился местный житель с сообщением о краже телефона. В ходе работы по заявлению выяснилось, что в гости к потерпевшему приходил его знакомый, ранее судимый 31-летний житель города Гороховец. Уходя, приятель забрал с тумбочки мобильный телефон. Свою вину подозреваемый отрицать не стал. Похищенный телефон впоследствии он подарил своей знакомой.Мужчине было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).