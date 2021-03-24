Сроки подтверждения ОКВЭД в 2021 году

Сроки подтверждения ОКВЭД в 2021 годуФСС напоминает, что не позднее 15 апреля 2021 года юридическим лицам и обособленным подразделениям юридических лиц необходимо подтвердить основной вид экономической деятельности. Направлять документы в электронном виде следует через своего спецоператора (1-С, СБИС и др.). Портал госуслуг или Личный кабинет страхователя по адресу cabinets.fss.ru.Электронный листок нетрудоспособностиОрганизации и предприятия уже не первый год работают с электронными листками нетрудоспособности, только во Владимирской области их уже выдано более 440 тысяч. Руководители предприятий Владимирской областиотмечают, что работа с электронными листками нетрудоспособности - это выгодно, удобно, надежно и позволяет значительно экономить время. Практически все медицинские организации Владимирской области уже подключились к этой системе и выдают электронные больничные. Узнать, как начать работу с электронными листками нетрудоспособности работодатель может на сайте .Фото Телеграм-канала ФСС_info.