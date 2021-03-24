Злоумышленник, ударив 58-летнюю местную жительницу, похитил у неё сумку и скрылся.

В начале марта в дежурную часть ОМВД России по Александровскому району обратилась 58 - летняя местная жительница, сообщившая, что неизвестный мужчина похитил у нее сумку.Сотрудникам полиции потерпевшая сообщила, что возвращалась вечером с работы, когда сзади подошел неизвестный мужчина и попытался вырвать из её рук сумку. Получив отпор, злоумышленник ударил женщину, похитил сумку и скрылся.Причиненный собственнице ущерб составил 10 600 рублей.Сотрудники полиции, уточнив приметы напавшего, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личность и местонахождение подозреваемого. Фигурант, 40-летний местный житель, был задержан на территории района. При обыске в его жилище оперативники обнаружили похищенное имущество.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).Фигурант находится под стражей.