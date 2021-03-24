Не много ли мы работаем? Омбудсмен Москвы призывает ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин. Представители одной из региональных политических партий поддерживают эту идею, но

Не много ли мы работаем? Омбудсмен Москвы призывает ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин. Представители одной из региональных политических партий поддерживают эту идею, но предлагают пойьт ещё дальше и сделать 4 рабочих дня и для мужчин. Есть и противники возможных новшеств. Мнения обеих сторон выслушаем сегодня в прямом эфире.