Количество россиян, подхвативших коронавирусную инфекцию, за сутки выросло. В оперативном штабе по мониторингу ситуации раскрыли подробности.

Количество россиян, подхвативших коронавирусную инфекцию, за сутки выросло. В оперативном штабе по мониторингу ситуации раскрыли подробности.За прошедший день в России подтвердили 8 861 новый случай. Менее половины из них – 12,2% – не имеют клинических проявлений заболевания. Полностью выздоровело 10 355 граждан, умер 401 пациент.Лидером среди регионов по числу случаев стала Москва. В столице за сутки диагноз поставили 1 431 жителю. На второй строчке оказался Санкт-Петербург с 807 больными. Тройку замкнула Московская область, где обнаружили 535 заразившихся.В первую десятку также попали Нижегородская (328 больных), Ростовская (238 больных), Воронежская (208 больных), Самарская (199 больных), Иркутская (175 больных), Саратовская (159 больных) и Свердловская (140 больных) области.Новые случаи выявили в 85 регионах страны. Меньше всего заразившихся в Ненецком (1 больной) и Чукотском (1 больной) автономных округах, а также Республике Тыва (1 больной).Таким образом, общее число россиян, подхвативших коронавирус, составляет 4,48 миллиона. Вылечились и покинули больницы 4,09 миллиона человек. С начала пандемии было зафиксировано 96,2 тысячи летальных исходов.Накануне стало известно о том, что президент России Владимир Путин . Пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков рассказал, что он чувствует себя хорошо. Какую вакцину выбрал политик, не уточняется.