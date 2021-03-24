Когда отремонтируют мост? Жители Коврова опасаются за свою безопасность. Павловский мост в самом центре города уже много лет нуждается в реконструкции. Путепровод соединяет север и юг

Когда отремонтируют мост? Жители Коврова опасаются за свою безопасность. Павловский мост в самом центре города уже много лет нуждается в реконструкции. Путепровод соединяет север и юг города оружейников, однако, говорят люди, сейчас его состояние настолько плачевное, что недалеко до беды. Татьяна Жаринова, местная жительница: Да, он находится в очень плохом состоянии. Я езжу каждый день