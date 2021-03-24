Без преувеличения можно сказать, что сфера культуры в нашем регионе - одна из самых приоритетных. Языком цифр Сейчас в области активно прорабатывают мероприятия национального проекта ..

Без преувеличения можно сказать, что сфера культуры в нашем регионе - одна из самых приоритетных.Языком цифрСейчас в области активно прорабатывают мероприятия национального проекта «Культура», которые запланировали на 2021 год. На эти цели предусмотрели около 320 млн рублей из бюджетов всех уровней, а это почти в 3 раза больше, чем в прошлом году (тогда выделили всего 108 млн рублей).Немаловажно, что благодаря нацпроекту в регионе продолжают совершенствовать материально-техническую базу муниципальных учреждений культуры. Так, 10 детских музыкальных школ и детских школ искусств в 7 муниципальных образованиях области оснастят музыкальными инструментами, современным оборудованием и учебными материалами.Кроме того, в 3 сельских муниципальных учреждениях культурно-досугового типа проведут капитальный ремонт, а в деревне Липна Петушинского района запланировали строительство нового современного культурно-досугового центра на 130 мест.Капремонт преобразит интерьеры и 8 муниципальных детских школах искусств. В числе модернизируемых - ДШИ им. М.А.Балакирева в Гусь-Хрустальном. Это самая большая школа искусств в области, в ней учатся более полутора тысяч детей. Учебное заведение занимает сразу 2 здания - капитальный ремонт проведут в обоих.Устремлённые в будущееВ этом году жителей и гостей нашей области ждут сразу 6 международных и всероссийских фестивалей - Танеевский фестиваль, «Музыкальная экспедиция», «Лето Господне», фестиваль Дениса Мацуева «ALMA MATER: Новые имена в Суздале», и 2 фестиваля кукольных театров: «МалышОК» и «Золотое колечко». Кроме того, перед посетителями распахнут двери 2 масштабных выставочных проектов.Также в ближайшее время создадут 3 модельные муниципальные библиотеки. Уже приобрели комплект оборудования для проведения онлайн-трансляций и создали ещё один мультимедиа-гид с применением технологии дополненной реальности -для Гороховецкого историко-архитектурного музея.8 любительских коллективов и 5 НКО получат грантовую поддержку на воплощение в жизнь амбициозных творческих проектов. Кроме того, впервые (опять же благодаря нацпроекту) финансовую поддержку окажут лучшим учреждениям культуры на селе и лучшим сельским работникам культуры. Более 400 работников культуры, в свою очередь, пройдут повышение квалификации в лучших творческих вузах страны - истинные профессионалы своего дела безустанно занимаются самосовершенствованием.- Год только начался, но благодаря своевременно проведённым закупочным процедурам Ставровская музыкальная школа уже получила новые музыкальные инструменты и оборудование. Завершили объявленные в конце прошлого года торги по приобретению автоклубов для обслуживания сельского населения Гороховецкого, Гусь-Хрустального, Ковровского и Меленковского районов. В Меленковский район автоклуб уже поставили, - рассказали в департаменте культуры.