В начале марта стало известно об обострении конфликта в Донбассе: число обстрелов со стороны Украины выросло в несколько раз. Ситуацию прокомментировал бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

В начале марта стало известно об обострении конфликта в Донбассе: число обстрелов со стороны Украины выросло в несколько раз. Ситуацию прокомментировал бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.Политик заявил, что идея военного разрешения конфликта в Донбассе не отброшена в сторону. По словам Килинкарова, многие люди на Украине считают свою армию одной из самых сильных в Европе, однако это совсем не так.Эксперт подчеркнул, что в мировой практике у бедной и нищей страны не могут быть мощные вооруженные силы. "Это невозможно", – сказал бывший депутат Верховной рады в эфире телеканала "Россия 1".Спецпредставитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске Родион Мирошник в свою очередь сообщил, что вдоль линии соприкосновения с украинской стороны стоит около пяти сотен единиц тяжелого вооружения. Тем не менее Донбасс готов встретить врага.Ранее представитель Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Никоноров заявил об обострении ситуации по всей линии соприкосновения Украины и Донбасса. Он уточнил, что военнослужащие Незалежной стали все чаще применять минометы различных калибров, передает издание "Известия".Конфликт на юго-востоке Украины продолжается уже восемь лет. Киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать новую власть. Вопросы урегулирования ситуации обсуждаются в минском и нормандском форматах.