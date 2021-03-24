В сложные дни режима самоизоляции Гороховецкий музей с головой окунулся в онлайн-проекты. Пандемия нового коронавируса вынудила музеи Владимирской области уйти «в онлайн». Но талант и ..

В сложные дни режима самоизоляции Гороховецкий музей с головой окунулся в онлайн-проекты.Пандемия нового коронавируса вынудила музеи Владимирской области уйти «в онлайн». Но талант и творчество пробиваются через любые преграды. Сотрудники Гороховецкого музея смогли найти новый источник идей и вдохновения и открыли широкой публике свои проекты в новом формате.Напомним, что Гороховец - это живой музей под открытым небом, занесенный во Всемирный список объектов особой туристской привлекательности. Во многом это заслуга гороховецких музейщиков, которые бережно хранят овеществленные страницы истории. Экспозиция музея занимает несколько зданий XVII-XIX веков, которые и сами по себе являются редкими архитектурными памятниками.В новых условиях музей остается храмом памяти, науки и культуры, а его сотрудники стремятся сделать доступной для всех великую историю России и Гороховецкого края.Музей в новом форматеКоллектив музея быстро освоил он-лайн пространство, оценив новые возможности интернета. Сегодня музейные работники каждый день готовят интересные сюжеты, привлекающие немало посетителей интернет-ресурсов.Пандемия не смогла остановить и работу оффлайн. 2020 год открылся совместным проектом концертным агентством «Нота Прима» и отделом культуры, молодежи и спорта Гороховецкого района «Музыкальные сезоны» на базе Выставочного зала Гороховецкого музея. Любители и ценители классической музыки в интерьерах выставок вновь наслаждались голосами солистов оперных театров Н.Новгорода и Москвы.Ярким событием 2020 года стала 7-ой Музыкальная экспедиция. Одной из ее концертной площадок была купеческая усадьба Дома Ершова (Сапожникова). Здесь выступали победители и лауреаты международных конкурсов и состязаний.19 сентября прошли три мероприятия в рамках проекта по сохранению культурного, исторического наследия и народного творчества «Хоровод традиций», поддержанного Департаментом культуры. Они проводились с соблюдением необходимых мер безопасности. VII Межрегиональный фестиваль народного творчества «Неувядаемый цвет» принял ОКН «Дом Ершова (Сапожникова)». Фестиваль национальных культур «Мы дружбой едины» состоялся в ОКН «Дом Канонникова». Выставка национального костюма открылась в ОКН «Дом Семенычева».В ноябре, несмотря на особенные условия, ежегодная акция Ночь искусств завершила годовой цикл культурно-образовательных мероприятий.Статус-лидерМожно сказать, что 2020 год ознаменовался настоящей революцией музейных новинок в экспозициях на основе AR-технологий, и она все еще продолжается. Музей остается доступным для всех, даже когда музейные залы физически закрыты. Сотрудники музея за короткий срок сумели создать среду, комфортную и доступную для самых разных групп посетителей. Еще одним шагом в освоении онлайн-пространства стал новый проект Департамента культуры Владимирской области «Единый портал культуры, в развитии которого принимает участие и ГБУК ВО ГИАМ.Словом, цифровая прививка музею пошла на пользу, и эта вакцина только способствует развитию новых форматов. В 2022 году музей будет отмечать первый серьезный юбилей - 50 лет со дня основания, и сложности нового времени не остановили подготовку к празднику.Уважаемые коллеги!Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём работника культуры! Именно вы - люди с безграничной фантазией, способные воплотить её в творчестве - делаете наш мир лучше и добрее.От всей души желаем вам творческих успехов и вдохновения!С праздником!