Причиной прекращения подачи воды явилось промерзание трубопровода, подводящего её к разборной колонке.

Прокуратурой Владимирской области проведена проверка публикаций в региональных СМИ об отключении воды в посёлке Мезиновский Гусь-Хрустального района.Выяснилось, что водоснабжение жилых домов №№ 10, 37, 40, 46, 48 по улице Октябрьской и дома № 24 по улице Горького вместо нормы в 24 часа, было прервано на 51 час. Коммунальная авария произошла с 23 по 25 февраля. Причиной прекращения подачи воды явилось промерзание трубопровода, подводящего её к разборной колонке.Надзорное ведомство установило, что ресурсоснабжающая организация не приступила к устранению ЧП в выходной день. В результате директору ведомства внесено представление.Также в отношении должностного лица, возбуждено административное делоГлава администрации посёлка Мезиновский проинформирован о выявленных нарушениях. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.