Камешковская районная больница обязана вернуть местной жительнице 52 тысячи рублей, потраченные на лекарства. К такому выводу пришли представители Камешковской районной прокуратуры. В ходе

Камешковская районная больница обязана вернуть местной жительнице 52 тысячи рублей, потраченные на лекарства. К такому выводу пришли представители Камешковской районной прокуратуры. В ходе проверки выяснилось, что лечебное учреждение не обеспечивало инвалида 1 группа необходимыми препаратами на бесплатной основе. Женщине пришлось покупать лекарства за свой счет. В результате чего она потратила 52 тысячи рублей. Прокуратура направила