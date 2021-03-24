Дата постройки сооружения – вторая половина XIX века.

В городе Карабаново Александровского района кирпичную арку включили в реестр объектов культурного наследия в составе памятника «Комплекс Троицкой мануфактуры Барановых». Дата постройки сооружения – вторая половина XIX века.Напомним, что в 2019 году объект хотели демонтировать для строительства мусоросортировочной станции «Александров-2». Однако местные жители встали на защиту строения и собрали подписи за его сохранение.Добавим, что по новому варианту терсхемы обращения с ТКО во Владимирской области, мусоросортировку около посёлка Маяк возводить не будут.