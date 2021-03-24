Дворец культуры - пример для коллег области Областной Дворец культуры и искусства - крупнейшее мультифункциональное учреждение, центр куль­тур­но-до­су­го­вой жизни региона. ДК - пример ..

Дворец культуры - пример для коллег областиОбластной Дворец культуры и искусства - крупнейшее мультифункциональное учреждение, центр куль­тур­но-до­су­го­вой жизни региона.ДК - пример для всех областных коллег. А в условиях пандемии коронавируса его деятельность и вовсе стала ориентиром для десятков учреждений региона.Ещё в январе 2020 г. здесь реализовали несколько международных проектов: по поддержке одарённых детей и молодёжи «Солнцекруг», фес­ти­валь-конкурс «Звёздный дождь», фестиваль «Русский танец от традиции до современности» и гала-концерт культурно-спортивного фестиваля «Открытая Росгвардия». В марте Дворец принял межрегиональный чемпионат «WorldSkills» и дал старт XXV Открытому Российскому фестивалю анимационного кино.«На удалёнке»В период самоизоляции учреждение продолжало работать дистанционно. Состоялось более 30 трансляций концертов, спектаклей, провели свыше 50 онлайн-мероприятий социально-культурной направленности. В совокупности они набрали более 50 тыс. просмотров.- В этот период у нас родился очень интересный проект. По заказу Московской студии «Мастер-фильм» Образцовый коллектив эстрадного вокала «Детвора» записал более десятка песен для мультсериала «Три котенка». Эта работа очень понравилась зрителям. В 2021 году работу с анимационной студией планируем продолжить, - рассказали специалисты ДК.Наряду с 9-ю творческими коллективами работали 24 кружка любительского самодеятельного творчества, в которых занимались более 370 человек.В апреле-мае зрителю показали около 50 творческих выступлений коллективов, среди которых песни, стихи, флешмобы. Акция набрала в интернете более 25 тыс. просмотров.Справились с пандемиейВ ноябре состоялись VIII Всероссийский детско-юношеский фестиваль национальных культур «Содружество 2020» и Всероссийский праздник на приз им. Т.А.Устиновой «По всей России водят хороводы», на котором выступил Государственный академический Уральский хор. В декабре состоялась традиционная Губернаторская Ёлка.В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне здесь состоялось 5 концертов, в том числе выездных, 3 онлайн-концерта, записали 6 видеоклипов.Областному Дворцу культуры вручена памятная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» Российским организационным комитетом «Победа» под председательством В.Путина.В прошлом году артисты Дворца культуры выступали не только на своей сцене, но и гастролировали по области, выезжали на фестивали в Москву и область. В их послужном списке выступления на Дне памяти о россиянах, исполнявших долг за пределами Отечества, Дне России, на областном празднике «День семьи, любви и верности», на церемонии открытия памятника Александру Суворову в Суздальском районе и многих других.Артисты показали, что способны справляться с проблемами, вызванными вынужденным пребыванием дома. В октябре концертной программой «Мы вместе» открыли новый сезон - состоялась серия концертов, которые посетило около 1500 зрителей.Здесь проходили и концерты профессиональных артистов: Елены Воробей, ВИА «Песняры», хора Турецкого, групп «Садко» и «VIVA», Ирины Круг, спектакли столичных театров - мюзикл «Нотр-Дам де Пари», «Маленькие комедии», «Близкие люди», «Денискины рассказы», балет «Спящая красавица».С февраля 2020 г. Областной Дворец культуры и искусства стал базовой площадкой, вторым после Берлина, по словам организаторов, филиалом для известного московского театра «Школа современной пьесы» под руководством И. Рахельгауза. Здесь прошли 5 спектаклей: «Спасти камер-юнкера Пушкина», «Шинель/Пальто», «Лондонский треугольник», «Дом», «Непьеса для двоих».С сентября прошлого года и Владимирский академический театр драмы дал 8 спектаклей на этой сцене.