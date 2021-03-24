МБУК Меленковского района «Координационно-методический центр культуры и народного творчества» нашел новые дороги к сердцам людей. 2020 год и для культурной сферы был очень напряженным и ..

МБУК Меленковского района «Координационно-методический центр культуры и народного творчества» нашел новые дороги к сердцам людей.2020 год и для культурной сферы был очень напряженным и непростым. Она развивалась в условиях изоляции, при резком сокращении непосредственного контакта со зрителями, общения с коллегами, друзьями, встреч с новыми людьми. И, в то же время, эти трудности еще раз доказали, насколько культура необходима для нормальной жизни общества.Кризисная ситуация ярко высветила высокую потребность людей и сообществ в культурных ценностях. Сейчас, в 2021 году, ряд ограничений остается, но работники культуры смогли найти путь к сердцам тех, кто ищет возможность духовно развиваться, жить яркой, творческой жизнью.Работа сердца и душиСотрудники МБУК Меленковского района «Координационно-методический центр культуры и народного творчества» уверены, что культура во все времена остается важнейшим способом сохранить душу, идти вперед, познавать новое, испытывать яркие эмоции. Для коллектива прошлый год стал проверкой на прочность. И коллектив прошёл ее успешно, быстро мобилизовался и не снизил темпов развития.Для меленковского Центра 2020 год стал сложным, но продуктивным. Из-за пандемии коронавируса учреждение культуры перешло на онлайн-режим, переформатировало свою работу и смогло сделать это качественно. В сложившейся ситуации сотрудники «Координационно-методического центра культуры и народного творчества» под руководством Е.А.Пузанковой стали активно развивать творческую деятельность в сети Интернет, экспериментировать с разными форматами контента. Они сумели найти тот формат, который стал фирменным знаком учреждения. Он стал инструментом для успешного привлечения новой аудитории и сохранения уже сложившейся, объединения людей.За короткий срок для зрителей были подготовлены сразу несколько интернет-площадок: официальный сайт учреждения и странички в социальных сетях ВК, ОК и Инстаграм. Здесь размещается информация о предстоящих и прошедших мероприятиях.Посетители ресурсов Центра могут посмотреть концертную программу в онлайн-режиме, принять участие в конкурсе, онлайн-акции, познакомиться с театральной постановкой. В прошлом году подобных мероприятий и проектов было немало. С учётом пандемии практически все мероприятия, проводимые учреждениями культуры, перешли в формат онлайн.Расширяя горизонтыСтоит заметить, что поменялись не только формы мероприятий, но и зрительская аудитория. К традиционному окружению прибавились новые слушатели, зрители, участники.Действительно, в период изоляции многие оказались лишены удовлетворить потребности в новых ощущениях и открытиях, а работа меленковского Центра помогает вернуть ощущение полноценной духовной жизни, расширить горизонты. Коллектив смог облегчить доступ людей и сообществ к культуре. Центр щедро и широко открыл свои двери в онлайн-режиме, предоставляя бесплатное участие в своих мероприятиях, трансляции своих представлений.В то время, когда люди оказались физически отделены друг от друга, сотрудники культуры объединили их. Это подарило людям вдохновение и надежду во время всеобщего беспокойства и неуверенности, придало силы пройти трудный период, сохранить силу духа.Меленковский Центр и раньше был душой района, очагом, у которого собираются самые талантливые жители и увлеченные зрители, поклонники. В 2020 году МБУК «КМЦКНТ» активно участвовал в областных проектах. Например, #культуравдоме33 позволила транслировать интересные спектакли, представления, мероприятия, показать мастер-классы, выставки для широкого круга зрителей и увидеть творческие работы других учреждений. В режиме онлайн проходили и крупные фестивали, праздники. В рамках областной акции #30днейдоПобеды было создано множество интересных, ярких, драматичных, трогательных,необычных по формату работ. Много радости принесло участие в проектах #культурадетям33, #днипушкинскойпоэзии.Также были подготовлены районные интернет-акции: #Моя­Россия, #неоБЫКновенноепоздравление.Впервые в 2020 году был проведен районный конкурс танцевальных команд «Стартин» с использованием видео­конференцсвязи. Это был первый опыт проведения мероприятия в таком необычном формате, но все участники справились с поставленной задачей.Вместе в любые временаКоллектив, наряду с творческой деятельностью в интернет-пространстве, ведет работу в традиционном режиме. Встречи и мероприятия в Центре проводятся с соблюдением всех мер предосторожности.В муниципальном бюджетном учреждении культуры созданы все условия для развития творческих способностей людей разных возрастов, а зрителям предоставлен большой выбор. В анонсах «Координационно-методического центра культуры и народного творчества» есть программы, которые будут интересны всем и каждому. Работает высокопрофессиональный коллектив, более двадцати пяти специалистов культурно-досуговой деятельности. Сложилась отличная команда, в этом содружестве вместе легко и приятно творить.Творческая работа здесь кипит каждый день. В течение года коллектив проводит много разнообразных мероприятий, это концертные, познавательные, тематические, игровые программы, районные конкурсы и фестивали, событийные мероприятия, мастер-классы. Ведется активная экскурсионная деятельность, краеведческая, исследовательская и методическая работа.Сотрудники центра регулярно проводят этнографические экспедиции в сельские поселения района с целью нахождения фольклорных материалов, которые далее используются в работе коллективов.Для работников сельских учреждений культуры Меленковского района на базе МБУК «Коор­ди­на­ци­он­но-ме­то­ди­чес­кий центр культуры и народного творчества» организовываются обучающие семинары и мас­тер-клас­сы. Разрабатываются методические сборники по различным направлениям куль­тур­но-до­су­го­вой деятельности в помощь клубным работникам.В стенах МБУК «КМЦКНТ» проходят выставки, встречи ин­фор­ма­ци­он­но-про­све­ти­тель­ско­го характера. За год здесь бывает более 20 тысяч зрителей. Это значит, что многие жители Меленковского района с удовольствием приходят сюда в гости.На базе учреждения культуры работают 4 народных и 3 образцовых коллективов: Дружина ратоборцев «Русичи», «Макошь», «Духовой оркестр», «Хор ветеранов», «Мастерская умельца» -по лозоплетению, театральная студия «Мельница», образцовый танцевальный коллектив. Эти коллективы с достоинством несут свое почетное звание, принимая участие в районных мероприятиях, а также в конкурсах и фестивалях различных уровней.Начался 2021 год. Сотрудники центра надеются на то, что он будет более благоприятным, и все творческие идеи, которые не смогли воплотиться раньше, найдут свое воплощение в этом году.