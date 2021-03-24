Его называли первым тенором страны. Сегодня - 121-ая годовщина со дня рождения знаменитого оперного певца Ивана Козловского. Народного артиста СССР.

Его называли первым тенором страны. Сегодня - 121-ая годовщина со дня рождения знаменитого оперного певца Ивана Козловского. Народного артиста СССР.((Хроника)) Иван Козловский родился на стыке веков. В 1900-ом году в селе Марьяновка Киевской области, в крестьянской семье. С 7 лет пел в хоре Михайловского монастыря. В 1926-ом Козловского пригласили в Большой театр. Там он исполнял главные теноровые партии. Став истинным любимцем публики. В 1938-ом Иван Семёнович создал Государственный ансамбль оперы СССР и был художественным руководителем этого коллектива. Выступал и как оперный режиссёр. Но настоящим достоянием стал его неповторимый голос.Мало кто знает, но великий певец дважды бывал во Владимире. Первое знакомство с городом состоялось в конце 1941-ого, во время "великой эвакуации", в том числе и Большого театра. А вот вторая встреча произошла в августе 1964-ого. Это уникальные снимки. Большой фестивальный вечер эстрады на владимирском стадионе "Торпедо". Одним из главных на афише было имя народного артиста. Чем памятен этот единственный владимирский концерт Ивана Козловского? Кто из владимирцев был главным поклонником таланта певца? И какими были бои "козловитянок" и "лемешисток"- об этом в репортаже Марии Платанюк в следующих выпусках "Вестей".