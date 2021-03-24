Творческий педагог, искренне преданный своему благородному делу, способен изменить в лучшую сторону сотни человеческих судеб, подарив им свет созидательного начала. Прекрасным ..

Творческий педагог, искренне преданный своему благородному делу, способен изменить в лучшую сторону сотни человеческих судеб, подарив им свет созидательного начала.Прекрасным подтверждением этому служит трудовой путь руководителя детского хореографического коллектива «Преображение» Никологорского Дома культуры муниципального бюджетного учреждения «Культурно-до­су­го­вый комплекс Вяз­ни­ков­ского района Владимирской области» Елены Крупновой.На службе искусстваЧетыре десятилетия назад 18-летняя выпускница Владимирского культурно-просветительского училища организовала в ДК родного посёлка танцевальный коллектив. Поначалу на занятия приходили всего 15 ребят. Однако профессионализм, творческий подход и искренняя любовь к работе молодого хореографа приносили свои плоды. Коллектив «Преображение» постоянно занимал призовые места на районных и региональных танцевальных конкурсах. Дети с восторгом постигали искусство танца и делились впечатлениями со своими сверстниками. Количество учеников Елены росло.Активная жизненная позиция и добросовестное отношение к делу - качества, которые всегда были присущи Елене Юрьевне. Именно поэтому ей доверяли ответственные должности заместителя директора Дома культуры по творческой работе и заведующего сектором хореографии (эту должность она занимает по сей день).Не зря говорят - талантливый человек талантлив во всём. Елена Крупнова принимает самое деятельное участие в культурной жизни родного села. Она пишет сценарии к праздничным мероприятиям, выступает в роли ведущей. В свободное время она вместе с дочерью и супругом выступает на сцене Никологорского народного театра.Неугасимая энергияЕлена Юрьевна поставила бесчисленное количество эффектных танцевальных выступлений, которые неизменно завораживали зрителей великолепно отточенной пластикой движений и детальной проработкой костюмов. Особое место в репертуаре «Преображения» отводят народным танцам. Они не только берегут национальную идентичность, но и воспитывают в подрастающем поколении патриотизм, прививают высокоморальные ценности.Танцевальный коллектив состоит из 3 возрастных групп, в которых занимается 51 человек. Без их выступлений в посёлке не проходит ни один праздник. Кроме того, лёгкую поступь юных никологорских танцоров хорошо знают, как районные, так и областные сцены - среди «трофеев» ребят есть множество почётных наград. Показательно и то, что в 2019 году коллектив под руководством Елены Юрьевны был удостоен звания «Образцовый».Даже пандемия не смогла помешать работе коллектива. Талантливый педагог проводила занятия с ребятами в режиме онлайн. Танцоры устраивали дистанционные репетиции, снимали яркие ролики, которые мгновенно разлетались по социальным сетям. Ролью организатора Елена Крупнова не ограничивалась. Объединившись со своей коллегой Еленой Ежовой в дуэт, они подготовили танец «Катюша» и посвятили его Великой Победе.