Владимирская область оказалась в пятерке лидеров среди российских регионов по вакцинации от коронавируса населения в возрасте 60+. Почти половина привитых от COVID-19 в 33 регионе – жители

Владимирская область оказалась в пятерке лидеров среди российских регионов по вакцинации от коронавируса населения в возрасте 60+. Почти половина привитых от COVID-19 в 33 регионе – жители старшей возрастной группы. По данным Федерального регистра вакцинированных, во Владимирской области против новой коронавирусной инфекции привились 47670 человек, из которых 26324 – старше 60. В лидерах среди прошедших