Уникальная экспозиция в усадьбе композитора Известный музыкант Владимир Завазальский открывает «Мир забытой музыки» посетителям музея-усадьбы Танеева. Культурная жизнь региона ..

Уникальная экспозиция в усадьбе композитораИзвестный музыкант Владимир Завазальский открывает «Мир забытой музыки» посетителям музея-усадьбы Танеева.Культурная жизнь региона приходит в себя после удара пандемии и вынужденного ухода в онлайн. В области развивают интересные проекты, открывают новые выставки. Пожалуй, одной из самых необычных стала уникальная экспозиция «Мир забытой музыки» в знаменитой усадьбе Танеевых в селе Маринино.Из глубины вековВыставка в усадьбе уже заинтересовала не только профессиональных музыкантов и любителей, но и многих посетителей. И это не удивительно - подобной коллекции редких инструментов ещё никому не удавалось собрать.В новом интерактивном музыкальном павильоне представили более 60 необычных музыкальных экспонатов из разных стран. Экспозиция получила название «Мир забытой музыки», потому что большинство экспонатов обычно можно изучить только по рисункам. Ну, а где сегодня можно увидеть, а тем более послушать фисгармонию, колёсную лиру, арабский ребаб, австрийскую цитру, домбру, яровчатые гусли? Внимательный посетитель угадает в этих непривычных формах прародителей современных струнных, духовых, клавишных инструментов.Музыкантов, которые близко знакомы с этими инструментами, можно перечислить по пальцам. А посетители усадьбы Танеевых получают возможность взять такую драгоценность в руки и оценить её удивительное звучание.Музыка в сердцеПодготовил выставку вместе с командой проекта известный ковровский музыкант, певец, хормейстер и мультиинструменталист Владимир Завазальский. Имя Завазальского уже давно стало легендой хоровой музыки России. Он не только всем сердцем преданискусству, но и умеет поселить интерес и любовь к музыке в сердцах своих учеников, слушателей.Некоторые старинные инструменты так редки, что уже почти невозможно освоить игру на них на профессиональном уровне - некому учить. Но в руках музыканта они начинают говорить. Завазальский осваивает игру на редких инструментах самостоятельно и учит своему искусству других.Когда Завазальский рассказывает о судьбе инструментов, представленных на выставке «Мир забытой музыки», посетители забывают обо всем. У каждого экспоната - большая жизнь, сложная судьба. Вот Владимир Игоревич берёт в руки казахскую народную домбру. Её подарил Завазальскому 40 лет назад виолончелист Сергей Суворов. Многие выставочные экземпляры приехали в усадьбу Танеевых издалека, как, например, подарок народному артисту Советского Союза, лауреату государственной премии СССР - Даниилу Шафрану от коллектива областной филармонии Караганды.Затем Владимир Игоревич показывает посетителям гусли и колёсную лиру.- Гусли трудно назвать устаревшим инструментом. На нём можно сыграть практичски всё, и сейчас он получает новую жизнь, растёт его популярность. Под аккомпанемент гуслей исполняют духовные стихи, былины, плясовые, протяжные наигрыши или просто музицируют. Нам известны гусли 3-х видов: самые древние - лирообразные, затем крыловидные и шлемовидные.А вот колёсная лира — очень необычный музыкальный инструмент. Он похож на скрипку, у которой вместе смычка наканифоленное колесо. Колёсная лира появилась, скорее всего, в Центральной Европе в X–XI веках. Некоторые считают, что её родина - Франция, другие - Испания. Причем сначала для игры на лире нужно было 2 человека - один крутил ручку, а второй исполнял музыку.В России первые сведения о колёсной лире относятся к XVII веку. В древности под её аккомпанимент сказители напевно рассказывали былины об Илье Муромце, Добрыне Никитиче... Для современного слушателя эта музыка непривычна, а раньше на Руси редкий праздник обходился без сказителя.Музыка лечитПосетители выставки с интересом рассматривают многоствольные флейты - куквилы, гудок и другие духовые инструменты. Их подбирали для экспозиции с особой целью. Уникальные инструменты помогают познакомиться с миром музыки детям с ограниченными возможностями. В усадьбе Танеева принимают и самостоятельных посетителей, и туры с детьми-инвалидами. Ребята любят к ним прикасаться, так они могут изучить тот или иной инструмент. А музыка помогает справляться со многими болезнями.Владимир Завальский умеет увлечь самых разных посетителей любого возраста. А еще он радует игрой на старинных инструментах широкий круг слушателей, выступая не только на концертах, но и на праздничных гуляниях. С обманчивой простотой звучат в его исполнении глубокие серьезные произведения, народные мотивы. Виртуозность и легкость - это результат огромного многолетнего труда, бесконечного совершенствования. И любая публика это чувствует и - в концертном зале, и на уличной ярмарке.- Всегда находится немало людей, которые интересуются редкими, старинными инструментами, - говорит артист. - Когда я играю на народных праздниках, в моём шатре всегда есть заинтересованные слушатели. Остаётся только беречь инструменты - от нагрузки бывало, и струна лопалась на гуслях, и пяточку от гитары отрывало.Жизнь как служение— Жизнь тогда наполняется счастьем, когда она становится служением. А высшее счастье для человека, наверное, в том, чтобы вместе делать общее дело. Чтобы ты был уверен в своём соседе, а он в своём. И все вы единым строем, единым сердцем делали бы что-то благородное желательно, - говорит Владимир Завазальский. По крайней мере, он сам старается жить так.Владимир Игоревич Завальский считает Владимирский край своей малой Родиной. Он родился в 1957 году в Новосибирске, но уже через 4 года семья переехала во Владимир. Интересно, что у Владимира Игоревича есть и старинные связи с нашим краем - один из представителей семьи был музыкальным распорядителем в имении графа Храповицкого, предводителя владимирского дворянства.Во Владимире Завазальский получил общее и специальное музыкальное образование, окончив музыкальное училище с дипломом артиста симфонического оркестра и учителя музыки.Музыка постоянно звучала и в доме Завазальских, родные любили петь, отец-военный летчик - прекрасно играл на баяне.Молодой музыкант сразу показал себя как мультиинструменталист. Увлечение хором пришло позже, когда его жизнь кардинально изменило знакомство с основами христианского вероучения. В 1983 году Владимир Игоревич вошел в число прихожан церкви Святого князя Владимира (крестителя Руси). Он был певчим в нескольких церковных хорах, солистом и помощником режиссёра областного театра хоровой музыки. С его коллективом он впервые совершил концертное турне по Чехословакии и США. Завазальский работал заместителем регента и канонархом архиерейского хора Свято-Успенского кафедрального собора Владимира. Он изучал искусство церковного пения в Московском Свято-Даниловом монастыре – резиденции Патриарха. Завазальский был постоянным участником Всероссийской творческой мастерской "Русское хоровое пение" при Московской Государственной консерватории им. П. И. Чайковского.Земляки знают и любят Владимира Игоревича ещё и как замечательного учителя музыки, артиста симфонического оркестра, руководителя мужского хора «Владимирские певчие», развитию которого он посвятил 10 лет. Ещё один подарок городу - мужской хор "Аксиос", который основал Владимир Завазальский. Выступления хора стали для ковровчан поистине праздником души.Впрочем, и за пределами области, и даже за рубежом знатоки высоко ценят талант музыканта. Его игру на гуслях, добмре, лире слышали в Америке, Германии, Голландии, Швейцарии.За годы работы Завазальский получил множество официальных наград, но ценнее всех заслуженная любовь почитателей таланта.Коллеги, слушатели, поклоннимки говорят, что Владимир Игоревич не только прекрасный музыкант, но и талантливый, интересный собеседник, который может увлечь любую аудиторию.