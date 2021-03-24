Уникальная экспозиция в усадьбе композитора
Известный музыкант Владимир Завазальский открывает «Мир забытой музыки» посетителям музея-усадьбы Танеева.
Культурная жизнь региона ..
Уникальная экспозиция в усадьбе композитора
Известный музыкант Владимир Завазальский открывает «Мир забытой музыки» посетителям музея-усадьбы Танеева.
Культурная жизнь региона приходит в себя после удара пандемии и вынужденного ухода в онлайн. В области развивают интересные проекты, открывают новые выставки. Пожалуй, одной из самых необычных стала уникальная экспозиция «Мир забытой музыки» в знаменитой усадьбе Танеевых в селе Маринино.
Из глубины веков
Выставка в усадьбе уже заинтересовала не только профессиональных музыкантов и любителей, но и многих посетителей. И это не удивительно - подобной коллекции редких инструментов ещё никому не удавалось собрать.
В новом интерактивном музыкальном павильоне представили более 60 необычных музыкальных экспонатов из разных стран. Экспозиция получила название «Мир забытой музыки», потому что большинство экспонатов обычно можно изучить только по рисункам. Ну, а где сегодня можно увидеть, а тем более послушать фисгармонию, колёсную лиру, арабский ребаб, австрийскую цитру, домбру, яровчатые гусли? Внимательный посетитель угадает в этих непривычных формах прародителей современных струнных, духовых, клавишных инструментов.
Музыкантов, которые близко знакомы с этими инструментами, можно перечислить по пальцам. А посетители усадьбы Танеевых получают возможность взять такую драгоценность в руки и оценить её удивительное звучание.
Музыка в сердце
Подготовил выставку вместе с командой проекта известный ковровский музыкант, певец, хормейстер и мультиинструменталист Владимир Завазальский. Имя Завазальского уже давно стало легендой хоровой музыки России. Он не только всем сердцем предан
искусству, но и умеет поселить интерес и любовь к музыке в сердцах своих учеников, слушателей.
Некоторые старинные инструменты так редки, что уже почти невозможно освоить игру на них на профессиональном уровне - некому учить. Но в руках музыканта они начинают говорить. Завазальский осваивает игру на редких инструментах самостоятельно и учит своему искусству других.
Когда Завазальский рассказывает о судьбе инструментов, представленных на выставке «Мир забытой музыки», посетители забывают обо всем. У каждого экспоната - большая жизнь, сложная судьба. Вот Владимир Игоревич берёт в руки казахскую народную домбру. Её подарил Завазальскому 40 лет назад виолончелист Сергей Суворов. Многие выставочные экземпляры приехали в усадьбу Танеевых издалека, как, например, подарок народному артисту Советского Союза, лауреату государственной премии СССР - Даниилу Шафрану от коллектива областной филармонии Караганды.
Затем Владимир Игоревич показывает посетителям гусли и колёсную лиру.
- Гусли трудно назвать устаревшим инструментом. На нём можно сыграть практичски всё, и сейчас он получает новую жизнь, растёт его популярность. Под аккомпанемент гуслей исполняют духовные стихи, былины, плясовые, протяжные наигрыши или просто музицируют. Нам известны гусли 3-х видов: самые древние - лирообразные, затем крыловидные и шлемовидные.
А вот колёсная лира — очень необычный музыкальный инструмент. Он похож на скрипку, у которой вместе смычка наканифоленное колесо. Колёсная лира появилась, скорее всего, в Центральной Европе в X–XI веках. Некоторые считают, что её родина - Франция, другие - Испания. Причем сначала для игры на лире нужно было 2 человека - один крутил ручку, а второй исполнял музыку.
В России первые сведения о колёсной лире относятся к XVII веку. В древности под её аккомпанимент сказители напевно рассказывали былины об Илье Муромце, Добрыне Никитиче... Для современного слушателя эта музыка непривычна, а раньше на Руси редкий праздник обходился без сказителя.
Музыка лечит
Посетители выставки с интересом рассматривают многоствольные флейты - куквилы, гудок и другие духовые инструменты. Их подбирали для экспозиции с особой целью. Уникальные инструменты помогают познакомиться с миром музыки детям с ограниченными возможностями. В усадьбе Танеева принимают и самостоятельных посетителей, и туры с детьми-инвалидами. Ребята любят к ним прикасаться, так они могут изучить тот или иной инструмент. А музыка помогает справляться со многими болезнями.
Владимир Завальский умеет увлечь самых разных посетителей любого возраста. А еще он радует игрой на старинных инструментах широкий круг слушателей, выступая не только на концертах, но и на праздничных гуляниях. С обманчивой простотой звучат в его исполнении глубокие серьезные произведения, народные мотивы. Виртуозность и легкость - это результат огромного многолетнего труда, бесконечного совершенствования. И любая публика это чувствует и - в концертном зале, и на уличной ярмарке.
- Всегда находится немало людей, которые интересуются редкими, старинными инструментами, - говорит артист. - Когда я играю на народных праздниках, в моём шатре всегда есть заинтересованные слушатели. Остаётся только беречь инструменты - от нагрузки бывало, и струна лопалась на гуслях, и пяточку от гитары отрывало.
Жизнь как служение
— Жизнь тогда наполняется счастьем, когда она становится служением. А высшее счастье для человека, наверное, в том, чтобы вместе делать общее дело. Чтобы ты был уверен в своём соседе, а он в своём. И все вы единым строем, единым сердцем делали бы что-то благородное желательно, - говорит Владимир Завазальский. По крайней мере, он сам старается жить так.
Владимир Игоревич Завальский считает Владимирский край своей малой Родиной. Он родился в 1957 году в Новосибирске, но уже через 4 года семья переехала во Владимир. Интересно, что у Владимира Игоревича есть и старинные связи с нашим краем - один из представителей семьи был музыкальным распорядителем в имении графа Храповицкого, предводителя владимирского дворянства.
Во Владимире Завазальский получил общее и специальное музыкальное образование, окончив музыкальное училище с дипломом артиста симфонического оркестра и учителя музыки.
Музыка постоянно звучала и в доме Завазальских, родные любили петь, отец-военный летчик - прекрасно играл на баяне.
Молодой музыкант сразу показал себя как мультиинструменталист. Увлечение хором пришло позже, когда его жизнь кардинально изменило знакомство с основами христианского вероучения. В 1983 году Владимир Игоревич вошел в число прихожан церкви Святого князя Владимира (крестителя Руси). Он был певчим в нескольких церковных хорах, солистом и помощником режиссёра областного театра хоровой музыки. С его коллективом он впервые совершил концертное турне по Чехословакии и США. Завазальский работал заместителем регента и канонархом архиерейского хора Свято-Успенского кафедрального собора Владимира. Он изучал искусство церковного пения в Московском Свято-Даниловом монастыре – резиденции Патриарха. Завазальский был постоянным участником Всероссийской творческой мастерской "Русское хоровое пение" при Московской Государственной консерватории им. П. И. Чайковского.
Земляки знают и любят Владимира Игоревича ещё и как замечательного учителя музыки, артиста симфонического оркестра, руководителя мужского хора «Владимирские певчие», развитию которого он посвятил 10 лет. Ещё один подарок городу - мужской хор "Аксиос", который основал Владимир Завазальский. Выступления хора стали для ковровчан поистине праздником души.
Впрочем, и за пределами области, и даже за рубежом знатоки высоко ценят талант музыканта. Его игру на гуслях, добмре, лире слышали в Америке, Германии, Голландии, Швейцарии.
За годы работы Завазальский получил множество официальных наград, но ценнее всех заслуженная любовь почитателей таланта.
Коллеги, слушатели, поклоннимки говорят, что Владимир Игоревич не только прекрасный музыкант, но и талантливый, интересный собеседник, который может увлечь любую аудиторию.