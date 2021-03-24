На портале Активный гражданин началось голосование за название одной из станций Большой кольцевой линии метро. Москвичам предлагается выбор из двух вариантов.

На портале "Активный гражданин" началось за название одной из станций Большой кольцевой линии метро. Москвичам предлагается выбор из двух вариантов.Станция откроется в районе Хорошево-Мневники на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Народного Ополчения. Она входит в состав западного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ).Для названия москвичам предлагают выбрать из двух вариантов: "Карамышевская" и "Народное Ополчение". Первое отсылает к 1941 году, когда в Москве создали Карамышевский рубеж обороны. Его защищала 3-я Московская коммунистическая стрелковая дивизия народного ополчения.Несколько веков назад на этом месте размещалась деревня Карамышево. Также в районе расположена Карамышевская набережная и Карамышевский проезд.Название "Народное Ополчение" связано с московским народным ополчением, к тому же сама станция оформлена в честь народных ополчений 1612, 1812 и 1941 годов. Кроме того, рядом с будущей станцией проходит улица Народного Ополчения и находится памятник героям ополчения.Впрочем, есть возможность не выбирать ни один из этих вариантов. Вопрос названия будущей станции пользователи "Активного гражданина" могут доверить специалистам.Большая кольцевая линия метро – один из крупнейших проектов в области мирового метростроения. Длина нового пересадочного контура составит 70 километров, на нем будет 31 станция.БКЛ позволит пассажирам экономить время в пути. Для того, чтобы пересесть с одной радиальной линии на другую, больше не придется ехать в центр или до станций старого кольца.В этом году на БКЛ откроется . До конца 2021 года будет построено 70% тоннелей нового метрокольца. Полностью завершить возведение линии планируется к 2023 году.