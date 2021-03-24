В судебном заседании истец пояснила суду, что она ехала со скоростью около 30 км/ч.

Муромский суд рассмотрел дело о возмещении материального и морального вреда, причиненных в результате ДТП.В иске указано, что 20 октября 2019 года на 149 км автодороги Владимир-Муром-Арзамас в Навашинском районе Нижегородской области в темное время суток женщина на автомобиле двигалась по мосту через железнодорожные пути, на котором проводились ремонтные работы. Из-за отсутствия ограждающих устройств, средств сигнализации и освещения, временных дорожных знаков, автомобиль истца попал в зону ремонтных работ, и в связи с отсутствием дорожного полотна упал с моста на железнодорожные пути.В судебном заседании истец пояснила суду, что она ехала со скоростью около 30 км/ч, на мосту видела знак «ремонтные работы», затем увидела, бетонные ограждения с красными огнями, но сама дорога была плохо освещена, знаков, указывающих направление движения и объезд, ограждающих знаков не имелось, ее полоса движения была не освещена, в связи с чем она перестроилась на встречную полосу движения, и проехав немного, упала в обрыв на железнодорожные пути. После падения автомобиля на железнодорожные пути истец вышла из машины, после чего автомашину сбил электропоезд и остановился.Представители ответчиков ГКУ Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог» и ООО «Транс-Авто» иск не признали, полагали о наличии вины истца в совершении ДТП, поскольку она передвигалась по встречной полосе движения с превышением установленной скорости.По делу судом вынесено решение об удовлетворении требований пострадавшей, а именно взыскано возмещение материального ущерба, компенсация морального вреда, возмещение судебных расходов по оплате досудебной экспертизы.