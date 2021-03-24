В кредитное учреждение обратился гражданин с заявкой на получение потребительского кредита в размере 1 миллиона 500 тысяч рублей...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Якиманка задержали мужчину, подозреваемого в попытке хищения денежных средств путем мошенничества в сфере кредитования.В полицию с заявлением обратился представитель одного из банков, расположенного на улице Шаболовка. Он сообщил, что в кредитное учреждение обратился гражданин с заявкой на получение потребительского кредита в размере 1 миллиона 500 тысяч рублей. Он представил справку о доходах и копию трудовой книжки, но данные документы вызвали у сотрудников банка сомнения в их подлинности.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по вышеуказанному адресу задержали подозреваемого – 26-летнего москвича. Злоумышленник получил требуемую сумму, но распорядиться по своему усмотрению деньгами не смог, так как был задержан полицейскими. Денежные средства изъяты.Следствием ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60