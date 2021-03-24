Сбил собаку и уехал? Во Владимире на улице Большая Нижегородская рядом с домом № 119 автомобилист на внедорожнике насмерть сбил животное. Это утверждают очевидцы. Инцидент они сняли на видео.

Сбил собаку и уехал? Во Владимире на улице Большая Нижегородская рядом с домом № 119 автомобилист на внедорожнике насмерть сбил животное. Это утверждают очевидцы. Инцидент они сняли на видео. Очевидец происшествия Сбил собаку, вот она лежит, но перебегала собака на зелёный сигнал светофора. Если что, вот этот человек уезжает с места ДТП, даже не убрав