Директор Санкт-Петербургской Мастерской кожи и меха Евгения Морозова оценила охотничий костюм, в котором президент России Владимир Путин отдыхал в тайге с министром обороны Сергеем Шойгу. ..

Директор Санкт-Петербургской Мастерской кожи и меха Евгения Морозова оценила охотничий костюм, в котором президент России Владимир Путин отдыхал в тайге с министром обороны Сергеем Шойгу. По её словам, такой наряд стоит около 150 тысяч рублей.Морозова отметила, что подобные костюмы делаются из дублёночного меха на заказ. Она добавила, что несколько лет назад её мастерская шила такие костюмы для мужчин, при этом 100 тысяч ушло только на материал и ещё 50 тысяч платили мастерам за работу. Однако женщина сомневается, что один из этих костюмов оказался у главы государства, сообщает "".