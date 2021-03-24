Услышав шум за дверью, гражданин увидел происходящее через отверстие дверного замка. Очевидец успел снять на телефон противоправные действия и позвонить в полицию...

«Сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы при содействии неравнодушного гражданина по горячим следам задержали подозреваемого в краже имущества организации», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Как выяснилось, злоумышленник в ночное время проник в дом на Малой Филевской улице. Поднявшись на верхний этаж, он отверткой стал снимать датчики пожарной сигнализации и складывать их себе в сумку. Мужчина успел похитить 8 единиц техники на общую сумму порядка 100 тысяч рублей. Однако злоумышленник был замечен одним из жильцов. Услышав шум за дверью, гражданин увидел происходящее через отверстие дверного замка. Очевидец успел снять на телефон противоправные действия и позвонить в полицию. Затем он спугнул мужчину, дергая ручку своей двери.Прибывшие по вызову гражданина сотрудники автопатруля по переданным приметам немедленно приступили к розыску. Через несколько минут по горячим следам они задержали подозреваемого неподалеку он места происшествия. Им оказался 36-летний ранее судимый приезжий. Похищенное изъято.По данному факту дознанием ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Полицейские продолжают мероприятия по установлению возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Руководство Управления благодарит гражданина за инициативные и решительные действия, благодаря которым злоумышленник был задержан.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93