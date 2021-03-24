Фрунзенский райсуд Владимира рассматривает уголовное дело журналиста Александра Степанова. Не лишать свободы журналиста просит его адвокат. Гособвинение настаивает на 2 годах лишения

Фрунзенский райсуд Владимира рассматривает уголовное дело журналиста Александра Степанова. Не лишать свободы журналиста просит его адвокат. Гособвинение настаивает на 2 годах лишения свободы условно. Степанов полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Судья согласился. Напомним, 23-го января этого года в одной из соцсетей он разместил запись с призывом в отношении