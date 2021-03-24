Общественники были вынуждены обсуждать проблему сами с собой.

Нарушения в работе общественного транспорта. Городская прокуратура провела плановую проверку в зимний период - с 13 по 20 февраля.Вместо 15 минут интервалов - жители ждут автобусы час-полтора! Это касается 14,15, 20, 22 и 26 маршрутов. Также автобусы 11С, 12 С И 13 С отклонялись от расписания от 40 минут до 2,5 часов часов. А 88 транспортных средств в предпоследнюю февральскую неделю вообще не вышли в рейс. Руководитель ООО "АДМ" получил представление от прокурора Владимира. Также прокуратура оценила действия мэрии областного центра и выявила нарушения в организации транспортного обслуживания населения. Представление внесено и главе администрации Андрею Шохину.И сегодня во Владимире, по инициативе Народного фронта должны были за одним столом собраться представители общественности, мэрии и транспортных компаний. Но пассажироперевозчики Владимира приглашение проигнорировали и общественники были вынуждены обсуждать проблему сами с собой.Илья Зотов, член общественного совета при министерстве транспорта РФ: «Вода точит камень, поэтому в любом случае наши действия имеют определённые цели и задачи, и мы уверены в том, что они возымеют действие. Мы планируем общественные рейды на остановках, будем замерять время работы транспорта, выход количества единиц , что важно, выход и работу транспорта в вечернее время, на это есть больше количество жалоб».