Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о вакцинации президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь сообщил, что глава страны чувствует себя хорошо.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о вакцинации президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь сообщил, что глава страны чувствует себя хорошо.Спикер Кремля отметил, что все три российские вакцины – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" – уже успели доказать свою безопасность и эффективность. "Поэтому никакой разницы, какой именно вакциной привился президент, нет", – сказал Песков.Вместе с этим пресс-секретарь отказался назвать препарат от COVID-19, который выбрал Владимир Путин, сообщает РИА Новости. Представитель Кремля подчеркнул, что этой информацией владеют только президент и врач, который делал ему прививку.Песков также отметил, что глава страны чувствует себя хорошо, сегодня у него пройдут рабочие встречи. Пресс-секретарь добавил, что через три недели Путину предстоит привиться вторым компонентом вакцины, передает Life.ru.С начала 2021 года . Суточный прирост заразившихся держится на уровне восьми-девяти тысяч. За весь период диагноз поставили 4,48 миллиона граждан. Выздоровели 4,09 миллиона человек. Жертвами стали 96 219 пациентов.18 января во всех регионах страны началась масштабная вакцинация. Привиться от COVID-19 могут все категории граждан. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что к концу этого года искусственный иммунитет будет у 60% населения России.