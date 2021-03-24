Теперь поезда останавливаются здесь утром и вечером. До Коврова местным жителям час езды. Цена билета - 114 рублей.

С 22 марта рельсовые автобусы РА-3 «Орлан», курсирующие по маршруту «Ковров-Муром», останавливаются в деревне Аксёниха. Таким образом Волго-Вятская пассажирская компания откликнулась на просьбу жителя деревни, которая расположена в 1,5 километрах от ж/д путей.Как сообщает официальная газета РЖД – «Гудок», в деревне, в которой проживает 100 человек, полностью отсутствует общественный транспорт. Последний автобус до Коврова отменили из-за нерентабельности. Теперь вернуться с работы домой жители Аксёнихи могут только на электричке «Ковров – Волосатая», при этом от ближайшей станции – час пешком.В результате Андрей Ларин обратился в пассажирскую компанию с просьбой предусмотреть остановку возле родного населённого пункта.И вот, в декабре прошлого года на железнодорожной насыпи возле Аксёнихи установили временную платформу. В апреле планируют оборудовать сходы и ограждения, а к лету навес.Теперь поезда останавливаются здесь утром и вечером. До Коврова местным жителям час езды. Цена билета - 114 рублей.Теперь селяне намерены теперь добиться от властей асфальтирования дороги от деревни к ж/д путям.