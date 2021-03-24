Прокуратурой города Владимира проведена проверка по публикациям в СМИ о ненадлежащей работе городского транспорта в зимний период.

Прокуратурой города Владимира проведена проверка по публикациям в СМИ о ненадлежащей работе городского транспорта в зимний период.В деятельности ООО «АДМ» выявлены нарушения, касающиеся несоблюдения времени начала, окончания и интервалов движения автобусов, необеспечения выпуска на линию необходимого для исполнения расписания движения количества транспортных средств, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Так, 13, 14 и 16 февраля текущего года на маршрутах 11С, 12С, 13С не соблюдены сроки начала и окончания движения автобусов в соответствии с утвержденными расписаниями, которые варьировались от 40 мин до 2,5 часов. По маршрутам №№ 14, 15, 20, 22, 26 допущены нарушения интервалов движения транспортных средств. От 1 до 2,5 часов вместо допустимых 10-15 минут.Установлены факты невыпуска достаточного количества транспортных средств на линии по маршрутам № 7С, 11С, 14, 15, 20С, 21С, 22, 25, 26, 27, 28, 29С.В период с 13 по 20 февраля 2021 года по данным маршрутам не выпущено 88 необходимых транспортных средств.В результате прокурором города Владимира руководителю ООО «АДМ» внесено представление. Аналогичные нарушения установлены в деятельности АО «Владимирпассажиртранс» (на маршрутах №№ 2, 4С, 9С, 10С, 24С, 33С), ООО «ОКТО» (на маршрутах №№ 11С, 16С, 25, 27), ИП Михайлова (на маршрутах №№ 1С, 17), ИП Тимофеева (на маршрутах №№ 3С, 23, 53).Руководителям указанных организаций и индивидуальным предпринимателям внесены 4 представления.Кроме того, проанализирована работа администрации города Владимира по организации транспортного обслуживания населения и осуществлению контроля за исполнением хозяйствующими субъектами обязательств, предусмотренных контрактами на выполнение перевозок. В деятельности должностных лиц муниципалитета выявлены нарушения, в связи с чем прокурором города Владимира главе администрации внесено представление.Также имелись факты ненадлежащего содержания автомобильных дорог в зимний период.Установлено, что на тротуарах вдоль автомобильных дорог большей части города допущено формирование снежных валов, что явилось причиной невозможности передвижения пешеходов за пределами проезжей части, на дорожном покрытии длительное время не осуществлялась уборка снега.В итоге городским прокурором руководителю муниципального учреждения «Центр управления городскими дорогами» внесено представление, а в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).Все акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.Напомним:Во Владимире депутаты и чиновники вышли на автобусный маршрутВо владимирском автобусе в Прощёное воскресенье произошла массовая дракаАвтобус 22-го маршрута загорелся во ВладимиреВо Владимире автобусы превратились в газовые камерыВо Владимире на линии вышло меньше автобусов, чем было обещано