Линейку комбинированных пакетных тарифов, объединяющих интернет, мобильную связь и видеосервис Wink, с момента начала продаж, в сентябре 2019 года, выбрали почти

Линейку комбинированных пакетных тарифов, объединяющих интернет, мобильную связь и видеосервис Wink, с момента начала продаж, в сентябре 2019 года, выбрали почти десять тысяч жителей Владимирской и Ивановской областей. Из них почти пять тысяч подключились в 2020 году. Самым популярным тарифным планом прошлого года стал «Технологии выгоды»: его подключили более трех тысяч пользователей. Комбинированные тарифные планы имеют ряд преимуществ перед моноуслугой. Они позволяют экономить на услугах связи до 50 % средств, которые могли быть потрачены на каждую услугу по отдельности. Абоненты