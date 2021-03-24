Возможность оплаты биткойнами будет доступна за пределами США в конце 2021 года, отметил глава компании Илон Маск.

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск заявил, что автомобили компании теперь можно приобрести с помощью криптовалюты биткойн."Теперь вы можете купить Tesla за биткойны, - написал предприниматель в среду на своей странице в Twitter. - Биткойны, которые [вы заплатите компании] Tesla, будут сохранены как биткойны, а не конвертированы в фиатную валюту".Возможность оплаты биткойнами будет доступна за пределами США в конце 2021 года, добавил Маск.8 февраля американская компания Tesla объявила о том, что инвестировала $1,5 млрд в криптовалюту биткойн. Компания также сообщила, что в ближайшем будущем планирует принимать биткойны в оплату за свои продукты. Позже Маск назвал безрассудством инвестиции Tesla в биткойн.