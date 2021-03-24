Пенсионерка сообщила, что с неизвестного номера ей позвонил мужчина, представившийся ее внуком, и сообщил, что ему нужна помощь...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Сокольники задержали подозреваемого в совершении мошенничества в отношении пенсионерки.В отдел полиции с заявлением обратилась 84-летняя москвичка. Пенсионерка сообщила, что с неизвестного номера ей позвонил мужчина, представившийся ее внуком, и сообщил, что ему нужна помощь. Женщина не сразу поняла по голосу, что звонит не родственник. Звонивший рассказал, что сбил на автомобиле пешехода и ему требуется крупная сумма денег. Пенсионерка согласилась помочь. После этого к ней в квартиру пришел незнакомец, якобы друг внука, которому потерпевшая передала 17 тысяч рублей. Через некоторое время она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Маршала Савицкого задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний безработный москвич.Следственным отделом ОМВД России по району Сокольники было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73